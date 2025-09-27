Droni non identificati hanno sorvolato la base di Karup, la più grande della Danimarca. Lo scalo ospita tutti gli elicotteri delle forze armate, i caccia F-35, il quartier generale della sorveglianza dello spazio aereo, la scuola di volo e alcune sezioni del comando della difesa. L'incursione è iniziata venerdì sera alle 19.15 e ha interessato anche altri siti militari. E' l'ultima serie di avvistamenti che dura ormai da sei giorni. Le autorità l'hanno definita un "attacco ibrido" e hanno accennato a un possibile coinvolgimento russo. La polizia si è limitata a confermare che “sono stati avvistati uno o due droni nei pressi e sopra la base aerea di Karup” e il portavoce, Simon Skelkjaer, ha chiarito: “Non li abbiamo abbattuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Droni misteriosi sulla più grande base aerea della Danimarca. Paura per il vertice Ue a Copenaghen