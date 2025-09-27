Droni jet e minacce di guerra | cosa sta accadendo sui cieli europei e qual è la vera posta in gioco

Fanpage.it | 27 set 2025

Droni e jet russi violano i cieli NATO: testano tempi di reazione, raccolgono dati e alimentano la paura. Per Marco Di Liddo (CESI) non sono episodi isolati, ma parte di una strategia per alzare la pressione e ridisegnare gli equilibri globali oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

