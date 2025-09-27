Droni in volo sopra la base militare È allarme cosa sta succendo

Nuovo episodio di tensione militare in Europa del Nord: alcuni droni non identificati sono stati avvistati nei cieli sopra e intorno alla base militare di Karup, la più grande della Danimarca. L’episodio è stato confermato dalla polizia danese, che ha parlato di un potenziale “attacco ibrido”. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 26 settembre 2025, intorno alle ore 20:15, e si è protratto per diverse ore. A riferirlo è stato Simon Skelsjaer, portavoce della polizia locale, che ha rilasciato una dichiarazione all’ agenzia di stampa AFP. Secondo quanto comunicato, “uno o due droni” sono stati avvistati mentre volavano “all’esterno e sopra la base aerea” di Karup, nel centro della penisola dello Jutland. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

