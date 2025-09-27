Droni in Danimarca a Karup la più grande base militare del Paese Allarme anche in Norvegia nell' area degli F-35

Droni sulla più grande base militare della Danimarca. I velivoli non sono stati ancora identificati, ma l'incidente è stato confermato dalla polizia danese e dalle forze armate.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Droni in Danimarca a Karup, la «più grande base militare del Paese». Allarme anche in Norvegia nell'area degli F-35

