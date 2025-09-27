Droni appostamenti e migliaia di euro spesi per uccidere il ' Barba' La guerra silenziosa per prendersi Roma

C'è stato un momento, a dire la verità un periodo abbastanza lungo, in cui le strade di Roma si sarebbero potute macchiare di sangue. Morti ammazzati come nelle più cruente faide di malavita. Soldi investiti, per così dire, droni, appostamenti durati giorni, case e garage affittati. Omicidi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

