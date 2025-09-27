Comunicato Stampa Trovate hashish e cocaina anche in un cortile condominiale Nuova operazione antidroga della Compagnia Carabinieri di Benevento che, nell’ambito di uno dei servizi coordinati finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato a sequestri e a . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Droga in casa, denunciato 56enne