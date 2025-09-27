Ilaria Salis, per il momento, se l'è scampata. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata salvata dalla giunta per l'autorizzazione a procedere che ha votato per non revocarle l'immunità da parlamentare. Lady okkupazioni non può quindi essere processata in Ungheria. Lei esulta, gli italiani un po' meno. Vittorio Feltri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio - il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 - ha spiegato ai telespettatori perché Ilaria Salis non deve sfuggire alla giustizia, italiana o ungherese che sia. "Intanto loro hanno sbagliato a fornirle l'impunità - ha spiegato il fondatore di Libero -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"