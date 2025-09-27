Dritto e Rovescio Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis | Come tutti i cristiani!
Ilaria Salis, per il momento, se l'è scampata. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata salvata dalla giunta per l'autorizzazione a procedere che ha votato per non revocarle l'immunità da parlamentare. Lady okkupazioni non può quindi essere processata in Ungheria. Lei esulta, gli italiani un po' meno. Vittorio Feltri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio - il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 - ha spiegato ai telespettatori perché Ilaria Salis non deve sfuggire alla giustizia, italiana o ungherese che sia. "Intanto loro hanno sbagliato a fornirle l'impunità - ha spiegato il fondatore di Libero -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: dritto - rovescio
Dritto e Rovescio, Del Debbio: "Cosa vedi nel mio letto", Luxuria di sasso
Dritto e Rovescio: ospiti 11 settembre 2025
Dritto e Rovescio, Matteo Salvini alla prima di Del Debbio
Ieri sera abbiamo ospitato, con immenso piacere, Vittorio Feltri #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Grazie per essere stati con noi! Paolo Del Debbio vi aspetta domani sera a 4 DI SERA mentre noi ci rivediamo giovedì prossimo alle 21.30! #drittoerovescio - X Vai su X
Vittorio Feltri contro l’immunità a Ilaria Salis: il commento durissimo a “Dritto e Rovescio” - Vittorio Feltri attacca la decisione sul’immunità a Ilaria Salis a Dritto e Rovescio. Scrive tag24.it
Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Vittorio Feltri - Tra i temi: Gaza e gli scontri in Italia, un reportage dall'Estonia e il caro vita. Come scrive davidemaggio.it