Dramma nella notte a Pontecagnano | precipita dal sesto piano e muore

Dramma a Pontecagnano Faiano, in via Sanzio. Un uomo di 83 anni, vedovo, ha perso la vita precipitando dal sesto piano. Tra le ipotesi, un gesto di estremo.Nonostante l'intervento del Vopi con medico e ambulanza, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della vittima.