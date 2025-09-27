Dramma nella notte a Pontecagnano | precipita dal sesto piano e muore
Dramma a Pontecagnano Faiano, in via Sanzio. Un uomo di 83 anni, vedovo, ha perso la vita precipitando dal sesto piano. Tra le ipotesi, un gesto di estremo.Nonostante l'intervento del Vopi con medico e ambulanza, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della vittima. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
