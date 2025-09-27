Dramma durante una maratona sui monti Lago di Como | atleta disperso durante la gara ritrovato in fin di vita
Nel pomeriggio di oggi, durante una gara marathon trail con partenza da Menaggio, l’organizzazione ha segnalato che un partecipante di 18 anni, residente a Griante, non aveva effettuato il passaggio previsto a un checkpoint. A seguito della segnalazione sono state attivate le ricerche.Sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: dramma - durante
Il dramma durante la gita, precipita dal terzo piano. Gravissima una giovane
Sinner, problema durante il match a Wimbledon: medico in campo, poi dramma Dimitrov
Dramma a Carovigno: bimbo di 5 mesi muore nel sonno durante una vacanza: disposta autopsia
Il dramma durante la gita, precipita dal terzo piano. Gravissima una giovane - X Vai su X
Dramma ieri sera a Cerreto d’Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento del paese. Si sono rivelati purtroppo inutili i tempestivi soccorsi da parte del personale sanitario. Giuseppe Ca - facebook.com Vai su Facebook