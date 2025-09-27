Dragon Quest 7 Reimagined riceve un lungo video gameplay al Tokyo Game Show 2025

Al Tokyo Game Show 2025, la fiera più importante del Giappone, Dragon Quest 7 Reimagined è stato uno dei protagonisti assoluti. Square Enix ha mostrato un video gameplay di ben 17 minuti, offrendo al pubblico la possibilità di vedere in azione questo atteso remake del classico JRPG uscito originariamente nel 2000 su PlayStation. La dimostrazione, trasmessa in giapponese, ha mostrato ambientazioni, combattimenti e nuove meccaniche, restituendo l’atmosfera dell’originale con una veste completamente aggiornata. Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, il titolo racconta ancora la storia del giovane pescatore di Estard, che insieme ai suoi compagni scopre terre perdute e viaggia nel passato per liberarle dal male. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dragon Quest 7 Reimagined riceve un lungo video gameplay al Tokyo Game Show 2025

