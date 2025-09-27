Dove vedere Polonia-Italia e Bulgaria-Cechia oggi Mondiali volley 2025 | orari semifinali dove vederle in tv e streaming
Il Mondiale di volley maschile nelle Filippine è pronto a vivere la sua penultima giornata con due semifinali dal sapore molto diverso ma ugualmente affascinanti. Da una parte c’è la favola sportiva di Cechia e Bulgaria, due autentiche sorprese che hanno ribaltato pronostici e gerarchie, dall’altra la riedizione della finale iridata del 2022 tra Italia e Polonia, il vero classico della pallavolo mondiale contemporanea, che mette in palio l’accesso a quella che sarebbe la sesta finale per entrambe le squadre, la quarta consecutiva per i polacchi e la seconda per gli azzurri. Una composizione che ricorda certi tornei degli anni ’50 e ’60, quando a farla da padrone erano spesso le nazionali dell’Est europeo, e che conferma come il lavoro di ricostruzione giovanile intrapreso in quei Paesi stia portando frutti concreti. 🔗 Leggi su Oasport.it
