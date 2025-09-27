Dove vedere in tv Milano-Brescia Finale Supercoppa Italiana basket 2025 | orario programma streaming
Saranno Olimpia Milano e Germani Brescia le protagoniste della Finale di Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale della stagione 2025-2026 per il basket. Il Forum di Assago sarà teatro domenica 28 settembre (alle ore 18.00) di un confronto estremamente interessante e sulla carta abbastanza incerto, in cui i padroni di casa partono comunque con i favori del pronostico. I meneghini hanno rischiato grosso in semifinale, battendo all’overtime i campioni d’Italia della Virtus Bologna dopo una rimonta quasi disperata nelle battute conclusive dei tempi regolamentari, mentre la Leonessa ha superato in maniera piuttosto convincente Trento (detentrice della Coppa Italia) regalandosi la seconda finale di Supercoppa nelle ultime tre edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - milano
Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2025 a Milano: orari, programma, biglietti
A Milano 25 film da vedere gratis al cinema all'aperto
Arriva la Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle cadenti non lontano da Milano
Gli spettatori di Milano potranno (ri)vedere sul grande schermo alcuni dei film più iconici di Woody Allen grazie alla rassegna ESSAI di UCI Cinemas, organizzata in occasione dei 90 anni del regista di culto. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #arte - facebook.com Vai su Facebook
Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti “pro-pal”, sedicenti “antifa”, sedicenti “pacifisti” che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cam - X Vai su X
Dove vedere in tv Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025: orario semifinale, programma, streaming - Prende il via domani la stagione italiana della pallacanestro e all’Unipol Forum di Assago si disputeranno le due semifinali della Supercoppa Italiana ... oasport.it scrive
: Milano supera Brescia e si aggiudica il Trofeo Roberto Ferrari - In diretta dal PalaLeonessa A2A di Brescia, la cronaca testuale dalle ore 20 della sfida tra Germani Basket Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano, valida per la nona edizione del Trofeo ... Come scrive pianetabasket.com