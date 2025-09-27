Saranno Olimpia Milano e Germani Brescia le protagoniste della Finale di Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale della stagione 2025-2026 per il basket. Il Forum di Assago sarà teatro domenica 28 settembre (alle ore 18.00) di un confronto estremamente interessante e sulla carta abbastanza incerto, in cui i padroni di casa partono comunque con i favori del pronostico. I meneghini hanno rischiato grosso in semifinale, battendo all’overtime i campioni d’Italia della Virtus Bologna dopo una rimonta quasi disperata nelle battute conclusive dei tempi regolamentari, mentre la Leonessa ha superato in maniera piuttosto convincente Trento (detentrice della Coppa Italia) regalandosi la seconda finale di Supercoppa nelle ultime tre edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket 2025: orario, programma, streaming