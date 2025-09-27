Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 27 settembre programma streaming italiani in gara

I Mondiali di ciclismo su strada 2025 sono pronti a vivere la loro penultima giornata di gare. A Kigali, in Ruanda si assegneranno nella giornata di sabato 27 settembre altri due titoli iridati, prima del gran finale di domenica con la prova Elite uomini. Prima però il Bel Paese cercherà altre medaglie nella gara Junior donne e nell’attesa prova Elite donne. Per la categoria junior saranno Giada Silo, Chantal Pegolo ed Elena de Laurentiis a rappresentare l’ Italia ed a cercare una difficile ma non impossibile medaglia che manca da otto anni. Per la gara Elite donne, invece, l’attenzione è tutta su Elisa Longo Borghini, tre volte terza e con cinque top-5 alle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

