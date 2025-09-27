Dove trovare il Carlino anche di domenica
Di seguito, l’elenco delle edicole aperte sotto le Due Torri anche nel giorno festivo. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l.; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi. Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dove trovare il Carlino sotto le Due Torri
