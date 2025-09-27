Erano giorni che non si sentiva bene, ma ha continuato a lavorare per non abbandonare i propri pazienti. Maddalena Carta, medico di base a Dorgali in provincia di Nuoro, è morta di infarto dopo un malore in ambulatorio. “Venite, non mi sento bene”, sono state le sue ultime parole al 118 prima di crollare nello studio. Nonostante i segnali di malessere, la dottoressa di 38 anni non voleva lasciar soli i suoi 1800 pazienti in carico e gli altri tremila che stava seguendo per coprire i due colleghi in malattia. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro e poi al Brotzu di Cagliari in elisoccorso, il suo cuore ha smesso di battere la sera di giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dottoressa di famiglia 38enne stroncata da malore nel suo studio: aveva in carico 5mila pazienti. “È morte sul lavoro a tutti gli effetti”