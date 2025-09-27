dorgali saluta la giovane medico che ha curato tutti tranne se stessa

La morte improvvisa della dottoressa Maddalena Carta, 38 anni, ha scosso l’intera comunità di Dorgali. Nonostante un malore crescente, la giovane medico di famiglia ha proseguito con le visite, consapevole di essere l’unico presidio sanitario per migliaia di cittadini nel Nuorese. Il suo impegno le è costato la vita, lasciando un vuoto difficile da colmare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

