Dorgali saluta la giovane medico che ha curato tutti tranne se stessa
La morte improvvisa della dottoressa Maddalena Carta, 38 anni, ha scosso l’intera comunità di Dorgali. Nonostante un malore crescente, la giovane medico di famiglia ha proseguito con le visite, consapevole di essere l’unico presidio sanitario per migliaia di cittadini nel Nuorese. Il suo impegno le è costato la vita, lasciando un vuoto difficile da colmare. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: dorgali - saluta
L'Eco di Barbagia. . La dottoressa Maddalena Carta, di #Dorgali, stava male da giorni. Eppure, fino alla fine non ha voluto lasciare soli i suoi 5000 pazienti. Il suo ricordo resterà indelebile, ma le istituzioni non devono lasciare soli i nostri sanitari. Giorgio Ignazi - facebook.com Vai su Facebook
Maddalena Carta non ce l’ha fatta: morta al Brotzu la giovane dottoressa di Dorgali - Medico di famiglia, molto stimata per la sua professionalità, era stata ricoverata in terapia intensiva dopo un malore che l’aveva colpita nei giorni scorsi ... msn.com scrive
Nuoro. Giovane medico di famiglia muore per continuare ad assistere pazienti. Anelli (Fnomceo): “Altra inaccettabile morte sul lavoro” - Maddalena Carta, medico di famiglia a Dorgali (NU), è morta a 38 anni dopo aver trascurato un malessere pur di continuare a curare i suoi pazienti, divenendo l’unico medico in servizio per migliaia di ... Come scrive msn.com