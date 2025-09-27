Dopo anni e anni di terrorismo la Bce riscopre il contante

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori tempo massimo e rimangiandosi anni e anni di terrorismo contro l’uso dei contanti, “arma” delle mafie e di chi ha loschi traffici da nascondere (tipo gli anziani che non sanno usare il bancomat), la Banca centrale europea ora riscopre l’importanza del cash come strumento essenziale durante crisi improvvise – finanziarie, pandemiche o geopolitiche – . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

dopo anni e anni di terrorismo la bce riscopre il contante

© Lidentita.it - Dopo anni e anni di terrorismo, la Bce riscopre il contante

In questa notizia si parla di: dopo - anni

Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni

Sherlock stagione 5: risposta definitiva dalla star dopo 8 anni di attese

Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner

Terrorismo: volevano colpire la base di Ghedi, condannati a 6 anni - Parlavano di colpire obiettivi sensibili in Italia, dalla base militare di Ghedi alla metro di Milano. Come scrive brescia.corriere.it

Giancarlo Siani, 40 anni dopo l'omicidio: suo fratello Paolo racconta gli anni passati a ricordare - A 40 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, giornalista del Mattino ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, il fratello Paolo Siani ripercorre ricordi, aneddoti e la memoria viva che ancora oggi lo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dopo Anni Anni Terrorismo