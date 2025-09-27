Donzelli lancia Tomasi | Rimettiamo al centro i territori trascurati

di Serena Convertino AREZZO Il fine settimana della politica si è aperto in Casentino con la visita di Giovanni Donzelli, coordinatore nazionale e responsabile del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia. Il deputato ha trascorso la giornata tra Bibbiena e Poppi, in due appuntamenti che hanno richiamato centinaia di persone tra cittadini, simpatizzanti e amministratori locali. Nel pomeriggio Donzelli ha preso parte al gazebo allestito a Bibbiena, spostandosi poi a Poppi per la cena evento. In entrambe le circostanze, il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia ha ribadito l’importanza delle vallate come il Casentino all’interno della campagna per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

