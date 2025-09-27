Donne il Mondiale più pazzo | le big si annullano flop Longo Borghini | Devo farmi un esame di coscienza
Oro alla Vallieres, Canada, argento alla neozelandese Fisher Black, bronzo alla spagnola Mavi Garcia. La fuga inizia a 36 km dall’arrivo, le migliori si guardano tutto il giorno con la paura di restare con le gambe dure nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: donne - mondiale
In occasione della Giornata mondiale del bikini, una campagna social vuole far ritrovare alle donne un rapporto positivo con il proprio corpo
Mondiale donne, oro alla Grecia e Setterosa settimo
Vladimir Aceti: “La staffetta mista può fare un grande Mondiale. Le donne ci hanno surclassato nelle prestazioni”
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 25 novembre Genkusai Dojo e l'asd Alma Caribe organizzano un incontro dimistrativo di difesa personale dedicato a tutte le donne. Vai su Facebook
Scatta il Mondiale a Kigali con la crono Donne Elite: 31,2 km di pura adrenalina! Paladin e Trinca Colonel le azzurre, Vollering e Dygert le favorite. Chi conquisterà l'iride? Segui la nostra diretta #Kigali2025 #ciclismo https://tuttobiciweb.it/article/175829469 - X Vai su X
Mondiale volley donne, l'Italia domina la Polonia 3-0 e vola in semifinale - L’Italia supera a pieni voti la prova dei quarti di finale del Mondiale in Thailandia, supera 3- corriere.it scrive