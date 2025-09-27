Donnarumma | Un Mondiale senza l’Italia non è un Mondiale

L'ex portiere del Milan Donnarumma ha parlato a 'L'Equipe' della sua grande voglia di partecipare ai Mondiale con la Nazionale italiana, di cui è capitano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Donnarumma: “Un Mondiale senza l’Italia non è un Mondiale”

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma

DIRETTA Mondiale per Club, Psg-Bayern Monaco 0-0 | Olise al tiro, para Donnarumma LIVE

DIRETTA Mondiale per Club, Psg-Bayern Monaco 0-0 | Gran parata di Donnarumma su Olise LIVE

