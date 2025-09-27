Donnarumma rivela | Prima della finale contro l’Inter ho scritto una lettera ai miei compagni del PSG dicendo loro…

Il portiere del Manchester City ed ex PSG, Gianluigi Donnarumma, svela un retroscena legato alla finale di Champions vinta contro l’Inter. Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e fresco vincitore del premio Yashin, ha ufficialmente lasciato il Paris Saint-Germain per trasferirsi al Manchester City nell’ultimo giorno di mercato. Tuttavia, il portiere sapeva da mesi che avrebbe lasciato Parigi e, come rivelato in un’intervista a L’Equipe, aveva voluto salutare i compagni in anticipo con un gesto speciale. Prima della finale di Champions League contro l’ Inter, Donnarumma ha scritto una lettera personale a ciascun compagno del PSG, esprimendo gratitudine per il percorso condiviso e per tutto ciò che la squadra aveva costruito insieme. 🔗 Leggi su Internews24.com

