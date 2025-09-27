donate 84 carrozzine per rifugi e impianti per le paralimpiadi invernali del 2026

Si chiama Campioni Ogni Giorno ed è un palinsesto di iniziative promosse da Procter&Gamble, partner del Comitato Olimpico e Paralimpico Internazionale, per promuovere l’accesso allo sport dei giovani con disabilità e incoraggiare lo sviluppo del movimento Paralimpico italiano. In vista dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, e proprio per lasciare un’eredità in questa occasione, sono stati presentati i risultati della mappatura promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e sostenuta da Procter&Gamble per riportare il grado di accessibilità delle strutture ricettive e degli impianti interessati dalle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

