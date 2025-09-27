Donate 4 nuove linee di chemioterapia dall’Accademia dello sport per la solidarietà
L’ Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo è, ancora una volta, vicina alla sanità territoriale. Grazie al contributo dell’associazione capitanata da Giovanni Licini, altre quattro linee di chemioterapia sono state inaugurate nel pomeriggio di venerdì 26 settembre 2025 alla Casa di Cura San Francesco di Bergamo. La clinica nel cuore della città aveva già beneficiato della collaborazione con l’ Accademia per aprire 12 linee, tra poltrone e posti letto, inaugurate nell’aprile del 2024, che hanno permesso di curare 2530 pazienti in più a settimana, dando una grossa mano all’ospedale Papa Giovanni XXIII, con cui la struttura ha una singolare e ben rodata partnership. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
