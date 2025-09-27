Donald Trump ha revocato il visto del Presidente della Colombia Petro per aver partecipato ad una manifestazione pro Pal
Con la giustificazione della sicurezza, gli USA hanno revocato il visto a Gustavo Petro, Presidente della Colombia. A detta delle autorità statunitensi, il presidente avrebbe incitato gli americani a disobbedire alle forze dell’ordine. La sua colpa? Aver partecipato ad una manifestazione pro Palestina con Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd. Gustavo Petro non avrà più il visto USA. Secondo le autorità USA, poi, avrebbe auspicato la nascita di un esercito mondiale con il primo compito di liberare Gaza. Sempre durante la manifestazione in favore della causa palestinese, il presidente colombiano ha mandato un messaggio di pace, ormai non ben visto dagli USA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
