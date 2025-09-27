Donald Trump ha revocato il visto del Presidente della Colombia Petro per aver partecipato ad una manifestazione pro Pal

Metropolitanmagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la giustificazione della sicurezza, gli USA hanno revocato il visto a Gustavo Petro, Presidente della Colombia. A detta delle autorità statunitensi, il presidente avrebbe incitato gli americani a disobbedire alle forze dell’ordine. La sua colpa? Aver partecipato ad una manifestazione pro Palestina con Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd. Gustavo Petro non avrà più il visto USA. Secondo le autorità USA, poi, avrebbe auspicato la nascita di un esercito mondiale con il primo compito di liberare Gaza. Sempre durante la manifestazione in favore della causa palestinese, il presidente colombiano ha mandato un messaggio di pace, ormai non ben visto dagli USA. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

donald trump ha revocato il visto del presidente della colombia petro per aver partecipato ad una manifestazione pro pal

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump ha revocato il visto del Presidente della Colombia Petro per aver partecipato ad una manifestazione pro Pal

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

donald trump ha revocatoCorte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri - La Corte Suprema americana ha dato il via libera all'amministrazione ... Si legge su msn.com

donald trump ha revocatoTrump chiede a Microsoft di licenziare Lisa Monaco - Donald Trump ha chiesto a Microsoft di licenziare l'ex procuratrice Lisa Monaco, alla quale ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Ha Revocato