DOMENICA IN | MARA VENIER TRA BALLANDO E GARLASCO TUTTI GLI OSPITI DEL 28 SETTEMBRE

Nuovo appuntamento domenica 28 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, con Domenica In, condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Spettacolo, attualità e cronaca i temi della puntata. Enrico Brignano sarà ospite in studio per presentare il suo nuovo show teatrale “I 7 Re di Roma”. Si parlerà anche del primo appuntamento con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, per raccontare le emozioni del debutto con alcune delle star e dei volti noti del programma, tra cui Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER TRA BALLANDO E GARLASCO. TUTTI GLI OSPITI DEL 28 SETTEMBRE

