Domenica debutta la prima Novate Fiera

Ilnotiziario.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. La città di Novate Milanese si prepara a vivere un appuntamento nuovo, un’iniziativa che per molti aspetti è tutta da scoprire e che, se avrà successo, potrà diventare un appuntamento fisso del dopo estate. Questa domenica si svolge infatti in piazza del mercato, tra via Borsellino e Falcone e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - debutta

Athletic Bilbao-Siviglia (domenica 17 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Il nuovo corso di Almeyda debutta a San Mamès

Fuori dal Coro debutta di domenica con il ‘silurato Rai’ Marcello Foa

domenica debutta prima novateDomenica debutta la prima “Novate Fiera” - La città di Novate Milanese si prepara a vivere un appuntamento nuovo, un’iniziativa che per molti aspetti è ... Lo riporta ilnotiziario.net

domenica debutta prima novateDomenica In, Katia Ricciarelli fuori dalla prima puntata, Mara Venier spiega il motivo - Perché Katia Ricciarelli non sarà ospite alla prima puntata di Domenica In: la spiegazione di Mara Venier La nuova stagione di Domenica In sta per partire, ma la prima puntata di quest’anno segnerà l’ ... Si legge su mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica Debutta Prima Novate