Domenica debutta la prima Novate Fiera

. La città di Novate Milanese si prepara a vivere un appuntamento nuovo, un’iniziativa che per molti aspetti è tutta da scoprire e che, se avrà successo, potrà diventare un appuntamento fisso del dopo estate. Questa domenica si svolge infatti in piazza del mercato, tra via Borsellino e Falcone e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: domenica - debutta

Athletic Bilbao-Siviglia (domenica 17 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Il nuovo corso di Almeyda debutta a San Mamès

Fuori dal Coro debutta di domenica con il ‘silurato Rai’ Marcello Foa

Debutta al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, in scena da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025, “Napoli Canta”, il nuovo spettacolo di Leonardo Ippolito. Ideato per celebrare e valorizzare l’immenso patrimonio della canzone classica napoletana, esp - facebook.com Vai su Facebook

#FuoriDalCoro debutta di domenica con il ‘silurato Rai’ #MarcelloFoa Racket delle case a Roma, falle nei sistemi di sorveglianza e borseggiatori tra i temi della prima puntata della stagione 2025/2026 del programma di #MarioGiordano su #Rete4 - X Vai su X

Domenica debutta la prima “Novate Fiera” - La città di Novate Milanese si prepara a vivere un appuntamento nuovo, un’iniziativa che per molti aspetti è ... Lo riporta ilnotiziario.net

Domenica In, Katia Ricciarelli fuori dalla prima puntata, Mara Venier spiega il motivo - Perché Katia Ricciarelli non sarà ospite alla prima puntata di Domenica In: la spiegazione di Mara Venier La nuova stagione di Domenica In sta per partire, ma la prima puntata di quest’anno segnerà l’ ... Si legge su mondotv24.it