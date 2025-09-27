domenica 5 ottobre montecitorio a porte aperte prenotazioni dal 29 settembre

ROMA – Domenica 5 ottobre riprende il calendario di Montecitorio a porte aperte. Alle 10, in piazza, è prevista l’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Il concerto si apre con l’Inno nazionale e termina con quello europeo. Nell’Aula della Camera, Pietro Petta e Caterina Raineri eseguono per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo “Aria elettrica”. Nel Corridoio dei Busti, è possibile visitare la mostra collettiva “Fabriano Paper Symphony”, anticipazione della IV edizione della rassegna che annualmente si svolge a Fabriano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

