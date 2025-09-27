Dombrovskis | Ue è già in una guerra ibrida con la Russia Lavrov | Risponderemo ad aggressioni

(Adnkronos) – "Siamo già in una guerra ibrida con la Russia". E' quanto ha affermato il commissario Ue per l'Economia, Valdis Dombrovskis, parlando a France 24. Gli obiettivi di Mosca, secondo il commissario, "si estendono oltre l'Ucraina. Vediamo ogni tipo d'azione: disinformazione, sabotaggi e l'immigrazione clandestina usata come arma". "La Russia è accusata di pianificare quasi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dombrovskis - guerra

Guerra in Ucraina, Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca"

Ucraina, Dombrovskis: «L’Ue è già in una guerra ibrida con la Russia»

Ucraina, Kiev: "Neutralizzati 97 droni russi nella notte"; Dombrovskis rilancia allarmismo contro "nemico inesistente russo": "Ue già in guerra ibrida con Mosca"

UCRAINA | Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca". Kiev: "Zaporizhzhia 4 giorni in blackout, colpa di Mosca. Vogliono riavviare la centrale e collegarla alla rete russa" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/27/ucraina-dombrovskis - X Vai su X

UCRAINA | Dombrovskis: "L'Ue è già in una guerra ibrida con Mosca". Kiev: "Zaporizhzhia 4 giorni in blackout, colpa di Mosca. Vogliono riavviare la centrale e collegarla alla rete russa" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Dombrovskis: “L’Unione europea reagirà ai dazi di Trump. Il rischio è che il Pil mondiale crolli del 7%” - BRUXELLES – I dazi di Trump sono "ingiustificati” e risponderemo in maniera “ferma e proporzionata”. Segnala repubblica.it

Eurogruppo, Dombrovskis: "Fondo Ue per la difesa sarà notevolmente aumentato" - Sullo sfondo, l'urgenza dei finanziamenti per la sicurezza e alla difesa dell'Ue, grande sfida del quinquennio von der Leyen bis. Secondo tg24.sky.it