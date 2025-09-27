Dombrovskis | Mosca mira non solo a Kiev

15.30 "Stiamo assistendo ad ogni tipo d'azione russa, dalla disinformazione agli atti di sabotaggio,e all'uso dell'immigrazione clandestina come arma,quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia".Così il commissario Ue per l' economia Dombrovskis a France24. Le ambizioni imperialiste del Cremlinoaggiunge-si estendono anche ad altri paesi,come Ue e Nato.Dombrovskis parla anche del piano di Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per "affrontare le incursioni" e le "provocazioni" russe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it