Dombrovskis | Mosca mira non solo a Kiev
15.30 "Stiamo assistendo ad ogni tipo d'azione russa, dalla disinformazione agli atti di sabotaggio,e all'uso dell'immigrazione clandestina come arma,quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia".Così il commissario Ue per l' economia Dombrovskis a France24. Le ambizioni imperialiste del Cremlinoaggiunge-si estendono anche ad altri paesi,come Ue e Nato.Dombrovskis parla anche del piano di Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per "affrontare le incursioni" e le "provocazioni" russe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: dombrovskis - mosca
Zelensky declina l’invito di Putin a Mosca: “Venga lui”. Dombrovskis: “Mire russe vanno oltre l’Ucraina”. Proteste a Kiev contro la legge sulla coscrizione
Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia
Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia
Guerra Ucraina - Russia, le news. Dombrovskis: “La Ue è già in una guerra ibrida con Mosca” - X Vai su X
Editoriale di Marco Travaglio - 20 Settembre 2025 ORA BASTA, DITE LA VERITÀ Allacciate le cinture, tenetevi forte e stropicciatevi gli occhi: “I Servizi segreti italiani: ‘Mosca non può attaccare la Nato’. C’è molto scetticismo sul reale potenziale offensivo della - facebook.com Vai su Facebook
Dombrovskis, mire Mosca oltre Kiev, difesa Ue sia massiccia - "Dobbiamo continuare a fornire tutto il supporto possibile all'Ucraina, anche garantendo che il suo fabbisogno finanziario sia coperto nel 2026. Segnala ansa.it
Zelensky declina l’invito di Putin a Mosca: “Venga lui”. Dombrovskis: “Mire russe vanno oltre l’Ucraina”. Proteste a Kiev contro la legge sulla coscrizione - Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il ministro della Difesa lettone Andris Spruds. Scrive ilfattoquotidiano.it