Domanda NASpI | l’esito con una notifica INPS Nell’avviso anche una video guida personalizzata
Chi ha presentato domanda per la NASpI, a seguito della perdita involontaria del lavoro, riceve ora un’assistenza digitale che rende più semplice seguire l’iter della pratica e comprendere i successivi obblighi. Grazie a un nuovo sistema di comunicazione, non è necessario contattare l’INPS per conoscere l’esito della richiesta: sarà l’Istituto stesso ad avvisare l’interessato, non appena la procedura istruttoria viene completata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: domanda - naspi
NASPI precari scuola con contratto scaduto il 30 giugno, meglio affrettarsi a presentare la domanda: da quando decorre indennità di disoccupazione. Pillole di Question Time
NASpI docenti e ATA 2025: i documenti necessari per presentare la domanda. Pillole di Question Time
Naspi docenti 2025, cosa serve per la domanda del personale scuola
Hai terminato il contratto di lavoro? Fai domanda per il beneficio economico della NASPI ! Vieni a trovarci dal lunedì al venerdì ti assisteremo Gratuitamente!!! Per ulteriori informazioni scrivi a [email protected] o in - facebook.com Vai su Facebook
Pensione Precoci dopo NASpI: tempistiche e scadenze di domanda - La domanda di certificazione del diritto a pensione precoci posso inviarla ora o devo aspettare la fine della disoccupazione? Riporta pmi.it
Naspi, nuove regole per il sussidio di disoccupazione: cosa cambia per dimissioni o licenziamento - Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial "NASpI: invio domanda" per avere ... Come scrive ilmessaggero.it