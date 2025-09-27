Dolore e tristezza a Leverano per la scomparsa improvvisa del consigliere Giovanni Biasi

Lecceprima.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEVERANO - Dolore e profonda tristezza per la vita politico amministrativa di Leverano, e anche per il mondo dell’avvocatura salentina, per l'improvvisa scomparsa del consigliere comunale Giovanni Biasi, 67 anni, eletto nella lista civica “Futuro Sostenibile”, della quale ne era stato il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dolore - tristezza

Leone XIV: “profondo dolore” per la scomparsa della diciottenne Pascale Rafic, in viaggio dall’Egitto per partecipare al Giubileo. Incontra i suoi compagni di viaggio - “Il Santo Padre ha appreso con profondo dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa della giovane diciottenne Pascale Rafic, in viaggio verso Roma dall’Egitto per partecipare al Giubileo dei giovani”. Come scrive agensir.it

A Benevento incredulità e dolore per l'improvvisa scomparsa di don Pompilio Cristino - Poche ore più tardi, intorno a mezzogiorno, alcuni fedeli lo hanno ritrovato ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Dolore Tristezza Leverano Scomparsa