Dolce e Gabbana riscrive le regole dell’eleganza femminile
Life&People.it Uno stile rilassato, seducente e femminile. Scegliendo il pigiama come simbolo, Dolce e Gabbana invita ad infrangere le ultime barriere che separano l’essere dal mostrarsi. È un’ode alla libertà di ridefinire i confini, che trasforma il capo da relax per eccellenza in un passe-partout versatile e potente. La collezione Primavera Estate 2026, intitolata “ PJ Obsession ” compie il passo definitivo, rubando il pigiama al guardaroba di lui – quello classico, a righe sottili, in seta fluida o ricamato con fiori sontuosi – e lo adatta alla donna in una chiave innovativa. Il fascino della collezione sta proprio in questo continuo oscillare tra il rigore maschile della sartoria ed un irresistibile richiamo alla femminilità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
