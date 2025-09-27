Dolce corposo e mai banale Il prugna è uno dei colori più apprezzati e ricercati in autunno Ecco 5 idee di outfit a cui ispirarsi
I l prugna è uno dei colori più apprezzati dell’autunno. Ecco allora cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per indossarlo e abbinarlo con stile. Maglione e gonna Un maglione color prugna è in grado di svoltare il look: girocollo o a collo alto, il must-have da avere assolutamente per la stagione fredda. Leggi anche › Frutti di stagione. 5 modi per gustare il color prugna nei look dell’Autunno-Inverno 20252026 Prugna + oliva Due frutti dai sapori diversi. Il binomio gourmet sulla tavola diventa raffinato nel guardaroba. Blazer prugna e pantaloni cargo verdi: la ricetta outfit da provare. Stivale prugna Uno stivale color prugna è l’investimento su cui puntare in questa stagione: la pelle in questo colore si abbina con facilità anche alle tinte più neutre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dolce, corposo e mai banale. I must-have e gli abbinamenti da provare, per assaporare la tinta più intensa della stagione
