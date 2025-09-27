Docenti ATA e Dirigenti dovranno giurare fedeltà alla Repubblica la proposta di Zangrillo

Durante un evento elettorale di Forza Italia ad Aosta, il ministro Zangrillo ha rilanciato l’idea di rendere obbligatorio il giuramento di fedeltà alla Repubblica per tutti i dipendenti pubblici, inclusi docenti, personale ATA e dirigenti. Secondo il ministro, tale obbligo servirebbe a sancire che “quello che tu farai, lo farai nell’interesse esclusivo della nazione”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - dirigenti

