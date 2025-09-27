Docenti ATA e Dirigenti dovranno giurare fedeltà alla Repubblica la proposta di Zangrillo

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento elettorale di Forza Italia ad Aosta, il ministro Zangrillo ha rilanciato l’idea di rendere obbligatorio il giuramento di fedeltà alla Repubblica per tutti i dipendenti pubblici, inclusi docenti, personale ATA e dirigenti. Secondo il ministro, tale obbligo servirebbe a sancire che “quello che tu farai, lo farai nell’interesse esclusivo della nazione”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - dirigenti

