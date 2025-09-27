Docente universitario detenuto in Albania San Severo in ansia | il sindaco scrive a Mattarella
È detenuto da agosto in Albania Michele d’Angelo, docente di Biologia del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila, originario di San Severo.L’8 agosto scorso, era alla guida di una Lancia Ypsilon insieme alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Docente dell'Università dell'Aquila detenuto in Albania da agosto - È detenuto da agosto in un carcere albanese il professor Michele D'Angelo, 44 anni, docente di biologia all'Università dell'Aquila, dopo un incidente stradale avvenuto nei pressi di Tirana. Riporta ansa.it
Docente Università dell'Aquila detenuto in Albania da agosto - È detenuto da agosto in un carcere albanese il professor Michele D'Angelo, 44 anni, docente di biologia all'Università dell'Aquila, dopo un incidente stradale avvenuto nei ... msn.com scrive