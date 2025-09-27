Docente universitario detenuto in Albania San Severo in ansia | il sindaco scrive a Mattarella

Foggiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È detenuto da agosto in Albania Michele d’Angelo, docente di Biologia del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila, originario di San Severo.L’8 agosto scorso, era alla guida di una Lancia Ypsilon insieme alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: docente - universitario

Malore mentre fa il bagno nel lago di Como: morto Siro Toscani, docente universitario 68enne

Proseguono i "Lunedì di Viserba". L'incontro con il docente universitario per parlare del fenomeno migratorio

Il docente universitario: "Proibire non ha senso. E si può capire chi bara"

docente universitario detenuto albaniaDocente dell'Università dell'Aquila detenuto in Albania da agosto - È detenuto da agosto in un carcere albanese il professor Michele D'Angelo, 44 anni, docente di biologia all'Università dell'Aquila, dopo un incidente stradale avvenuto nei pressi di Tirana. Riporta ansa.it

docente universitario detenuto albaniaDocente Università dell'Aquila detenuto in Albania da agosto - È detenuto da agosto in un carcere albanese il professor Michele D'Angelo, 44 anni, docente di biologia all'Università dell'Aquila, dopo un incidente stradale avvenuto nei ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Docente Universitario Detenuto Albania