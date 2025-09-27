Docente universitario detenuto in Albania San Severo in ansia | il sindaco scrive a Mattarella

È detenuto da agosto in Albania Michele d’Angelo, docente di Biologia del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila, originario di San Severo.L’8 agosto scorso, era alla guida di una Lancia Ypsilon insieme alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it