Doc 4 | Cristina Marino sul set con Luca Argentero Addio ad Agnese?

Le riprese di Doc – Nelle tue Mani 4 sono appena partite e già si parla di clamorose novità nel cast. Dopo il finale della terza stagione, che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso sul destino di Agnese (Sara Lazzaro), i rumors si concentrano ora su un possibile ingresso: Cristina Marino, vera moglie di Luca Argentero, che potrebbe affiancare il marito nella fiction Rai campione d'ascolti. Cristina Marino sul set di Doc 4. Cristina Marino, attrice e imprenditrice digitale, è stata avvistata nelle letture collettive dei copioni insieme al marito Luca Argentero. Un dettaglio che alimenta l'ipotesi di un suo ruolo nella nuova stagione.

