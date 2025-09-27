Divieto di trasferta per i tifosi napoletani a Milano e Torino parte la diffida contro le autorità

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli in occasione delle partite Milan-Napoli di domani, domenica 28 settembre, e Torino-Napoli in calendario il prossimo 18 ottobre, parte la diffida. A firmarla l’avvocato Angelo Pisani in rappresentanza del Social Club Maradona Napoli, assieme a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

