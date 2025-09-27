Disobbedire a Trump E Washington revoca il visto a Petro
Questa volta Petro l’ha fatta davvero grossa: parlando con il megafono in mano a una manifestazione a New York contro il genocidio a Gaza, il presidente della Colombia ha esortato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: disobbedire - trump
Gran guaio MattarELLY. Il Capo dello Stato chiede alla Flotilla di fermarsi Trump richiama generali e ammiragli. Tutti a Quantico ma non si sa perché «Soldi per scagionare Sempio». Ora l’ex pm è indagato per corruzione La prima pagina Siamo in Vai su Facebook
Tucker Carlson accusa l’Amministrazione Trump di voler sfruttare l’omicidio Kirk per imporre leggi per limitare la libertà di parola con la scusa dei “discorsi d’odio” ed invoca la disobbedienza civile. - X Vai su X
Petro minimizza revoca visto Usa,'non serve sono anche italiano' - decisa da Washington dopo le sue dichiarazioni durante una protesta a New York contro la guerra a Gaza, dove aveva invit ... ansa.it scrive
Usa revoca il visto al presidente colombiano Gustavo Petro - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la revoca del visto di ingresso al presidente colombiano Gustavo Petro, accusandolo di avere incitato i soldati statunitensi a disobbedire agli ... Lo riporta msn.com