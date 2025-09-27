Disobbedire a Trump E Washington revoca il visto a Petro

Cms.ilmanifesto.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta Petro l’ha fatta davvero grossa: parlando con il megafono in mano a una manifestazione a New York contro il genocidio a Gaza, il presidente della Colombia ha esortato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

