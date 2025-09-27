Disney+ nuova batosta in arrivo per gli abbonati | dal 21 ottobre altro cambiamento
I clienti abbonati a Disney+ non saranno molto contenti del nuovo rialzo dei prezzi che ha coinvolto la piattaforma. La piattaforma distributiva del Walt Disney Company ha prodotto film e serie televisive, con sezioni dedicate a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, Hulu e, in alcuni mercati selezionati, Star. Disney+ offre un servizio streaming imperdibile per gli appassionati. Disney+ è stato lanciato il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. La settimana seguente è stato proposto in Australia, Nuova Zelanda e Porto Rico. Nuovi prezzi della Disney+ – Game-experience. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: disney - nuova
Italia’s Got Talent, anticipazioni: la nuova stagione il 5 settembre su Disney Plus
Generazione anni ’90 torna protagonista in una nuova serie Disney
Wonder man, prime immagini della nuova serie marvel su disney
Disney e Jimmy Kimmel si incontreranno di nuovo all'inizio di questa nuova settimana • La Disney vuole che Kimmel torni in onda, ma gli ha chiesto di moderare la sua retorica politica. • Hanno anche parlato con Nexstar e Sinclair della possibilità di portare av - facebook.com Vai su Facebook
Disney e Webtoon lanciano una nuova piattaforma digitale con oltre 35 mila fumetti Marvel e Star Wars - https://fumettologica.it/2025/09/disney-webtoon-piattaforma-digitale-fumetti-marvel-star-wars/… - X Vai su X
Disney+, nuova batosta in arrivo per gli abbonati: dal 21 ottobre altro cambiamento - I clienti abbonati a Disney+ non saranno molto contenti del nuovo rialzo dei prezzi che ha coinvolto la piattaforma. msn.com scrive
Disney+ aumenta ancora i prezzi, batosta per gli utenti abbonati - Salgono i prezzi per abbonarsi alla piattaforma di streaming, è una doccia fredda per tutti gli utenti. Secondo money.it