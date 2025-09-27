Disney+ nuova batosta in arrivo per gli abbonati | dal 21 ottobre altro cambiamento

Game-experience.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I clienti abbonati a Disney+ non saranno molto contenti del nuovo rialzo dei prezzi che ha coinvolto la piattaforma. La piattaforma distributiva del Walt Disney Company ha prodotto film e serie televisive, con sezioni dedicate a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, Hulu e, in alcuni mercati selezionati, Star. Disney+ offre un servizio streaming imperdibile per gli appassionati. Disney+ è stato lanciato il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. La settimana seguente è stato proposto in Australia, Nuova Zelanda e Porto Rico. Nuovi prezzi della Disney+ – Game-experience. 🔗 Leggi su Game-experience.it

disney nuova batosta in arrivo per gli abbonati dal 21 ottobre altro cambiamento

© Game-experience.it - Disney+, nuova batosta in arrivo per gli abbonati: dal 21 ottobre altro cambiamento

In questa notizia si parla di: disney - nuova

Italia’s Got Talent, anticipazioni: la nuova stagione il 5 settembre su Disney Plus

Generazione anni ’90 torna protagonista in una nuova serie Disney

Wonder man, prime immagini della nuova serie marvel su disney

disney nuova batosta arrivoDisney+, nuova batosta in arrivo per gli abbonati: dal 21 ottobre altro cambiamento - I clienti abbonati a Disney+ non saranno molto contenti del nuovo rialzo dei prezzi che ha coinvolto la piattaforma. msn.com scrive

disney nuova batosta arrivoDisney+ aumenta ancora i prezzi, batosta per gli utenti abbonati - Salgono i prezzi per abbonarsi alla piattaforma di streaming, è una doccia fredda per tutti gli utenti. Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Disney Nuova Batosta Arrivo