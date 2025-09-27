Disney Dreamlight Valley | aggiornamento di Halloween con il castello della Bestia e nuove avventure

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo di Disney Dreamlight Valley si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento che riporta l’attenzione sulla celebre ambientazione di Beauty & the Beast. Con una serie di novità, tra personaggi inediti, eventi stagionali e miglioramenti alla qualità della vita, il gioco si arricchisce di contenuti pensati per offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e magica. In questo articolo vengono analizzate le principali innovazioni previste per l’update di ottobre, con dettagli su nuove figure, star path a tema Halloween e aggiornamenti alle funzionalità del gameplay. return to beast’s castle: la nuova avventura nel regno della bestia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

disney dreamlight valley aggiornamento di halloween con il castello della bestia e nuove avventure

© Jumptheshark.it - Disney Dreamlight Valley: aggiornamento di Halloween con il castello della Bestia e nuove avventure

In questa notizia si parla di: disney - dreamlight

Nuovi villaggi, missioni e storia: cosa sapere prima del rilascio di disney dreamlight valley’s the unwritten realms

Sbloccare malefica in disney dreamlight valley

Come sbloccare aurora in disney dreamlight valley

Roadmap 2025 di Disney Dreamlight Valley: i personaggi confermati, i DLC e i rumor sul futuro - Disney Dreamlight Valley roadmap 2025: confermati Biancaneve, Campanellino e Maximus nel DLC Wishblossom Ranch, più update gratuiti e rumor su nuovi personaggi. Scrive icrewplay.com

Disney Dreamlight Valley: un aggiornamento per l'inventario è in arrivo, ci sarà più spazio - Disney Dreamlight Valley sarà aggiornato e proporrà una novità molto richiesta: un ampliamento dello spazio per depositare i propri oggetti. Da multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Disney Dreamlight Valley Aggiornamento