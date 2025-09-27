Discute in famiglia e scappa sui tetti | notte di caos a Cattolica Eraclea per ritrovare il giovane

In “giro” sui tetti del centro di Cattolica Eraclea dopo una discussione in famiglia. Ha dell'incredibile quanto è accaduto ieri sera nel piccolo paese dell'Agrigentino dove è accorsa l'autogrù dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, un'autoambulanza del 118, oltre alle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: discute - famiglia

Povegliano (Treviso), discute la tesi con il figlio in braccio: "Troppe donne costrette a scegliere tra famiglia e lavoro"

Povegliano (Treviso), discute la tesi di laurea con il figlio in braccio: "Troppe donne costrette a scegliere tra famiglia e lavoro"

Discute la tesi di laurea con il figlio in braccio, il caso a Verona: «Troppe donne sono ancora costrette a scegliere tra famiglia e lavoro»

Roma, 1965. Nell'abitazione di Antonio de Curtis, sono ospiti l'attrice Rosanna Schiaffino e il regista Alberto Lattuada. Si discute dei dettagli della sceneggiatura del prossimo film "La mandragola" (© Archivio Famiglia Clemente) - facebook.com Vai su Facebook

Entra in due appartamenti e scappa sui tetti, arrestato - La Polizia di Genova ha arrestato un uomo genovese di 29 anni per furto, e l'ha denunciato anche per lesioni personali. Si legge su ansa.it