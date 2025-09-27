Discorso di Netanyahu all' Onu dietro il poster The Curse il dolore | Gaza vista da chi non vuole vedere il genocidio palestinese
Nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu ha scelto di portare non solo parole, ma immagini Nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu ha scelto di portare non solo parole, ma immagini. Il poster intitolato “THE CU. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: discorso - netanyahu
Gaza, Idf installa altoparlanti nella Striscia per discorso Netanyahu all’Onu. Usb: “Pronti a sciopero generale se attacco a Flotilla”
Alle 15 Netanyahu interviene all’Onu. E ordina all’Idf di installare altoparlanti in tutta Gaza per trasmettere il discorso
Netanyahu:mio discorso Onu anche a Gaza
Davanti l'aula vuota delle Nazioni Unite Netanyahu attacca chi lo critica e rivendica l'operato di Israele negli ultimi due anni. Tutto molto simile al 1925, al discorso diMussolini dopo l'omicidio Matteotti. La Flotilla si spacca: chi è disposto a trattare e chi vuole an - X Vai su X
? NETANYAHU ALL’ONU: “ISRAELE HA COMPIUTO UNA RIMONTA STORICA. FINIREMO IL LAVORO A GAZA” NEW YORK – In un discorso acceso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il primo ministro israelian Vai su Facebook
Netanyahu all'Onu tra applausi e fischi: «Hamas minaccia la nostra stabilità». Il discorso trasmesso anche a Gaza - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Si legge su ilmattino.it
Netanyahu, il discorso all'assemblea dell'Onu: ecco cosa ha detto - Dopo le parole del suo principale alleato, Donald Trump, oggi nel Palazzo di Vetro dell'Onu di New York è il giorno di Benjamin Netanyahu. Segnala tg.la7.it