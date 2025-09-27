Disastro Mondiale Longo Borghini | La peggior gara della mia vita | devo fare un esame di coscienza
Durissima autocritica della campionessa azzurra dopo il 15° posto in Ruanda: "La squadra è stata brava, ma con le più forti siamo rimaste lì a guardarci. Errore tattico, le gambe c'erano. Davvero una gara di m.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
