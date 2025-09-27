Disastro Mondiale Longo Borghini | La peggior gara della mia vita | devo fare un esame di coscienza

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durissima autocritica della campionessa azzurra dopo il 15° posto in Ruanda: "La squadra è stata brava, ma con le più forti siamo rimaste lì a guardarci. Errore tattico, le gambe c'erano. Davvero una gara di m.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Elisa Longo Borghini delude nel Campionato Mondiale di ciclismo femminile - Elisa Longo Borghini ha ottenuto solo il quindicesimo posto nel Campionato Mondiale di ciclismo femminile che si è svolto a Kigali in Ruanda. quotidianopiemontese.it scrive

Mondiali, titolo donne a Vallieres, Longo Borghini: 'La squadra ha corso bene, io no' - La 24enne canadese Magdeleine Vallieres ha conquistato la vittoria ai Mondiali di ciclismo di Kigali, lasciando indietro tutte le favorite ... Scrive it.blastingnews.com

