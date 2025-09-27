Disastro Aprilia nella Sprint di Motegi | Martin cade e porta a terra anche Bezzecchi
Si conclude nel peggiore dei modi per l ‘Aprilia la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono infatti stati entrambi vittime di un incidente nella prima curva di Motegi, concludendo in anticipo la gara del sabato nonostante le buone sensazioni del venerdì. Tutto è stato causato proprio da Jorge Martin, partito in 17esima posizione dopo una qualifica non brillante. Lo spagnolo, campione del mondo MotoGP nel 2024, ha cercato la via interna alla prima curva per cercare di smarcare subito i primi piloti ma la sua Aprilia ha iniziato pericolosamente ad oscillare, con l’iberico che non è riuscito a frenarla correttamente perdendone il controllo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: disastro - aprilia
DUCATI VS APRILIA - Due soli protagonisti a Misano, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, ma oggi trionfa il leader MotoGP. KTM che disastro... Cronaca e classifica #motogp #ducati #marcmarquez #aprilia #marcobezzecchi #sanmarinogp #corsedimoto - X Vai su X
Direzione Roma Incidente Aprilia sud risolto Code in smaltimento Incidente a Pomezia nord nn ancora risolto 2km di coda - facebook.com Vai su Facebook
Disastro Aprilia nella Sprint di Motegi: Martin cade e porta a terra anche Bezzecchi - Si conclude nel peggiore dei modi per l'Aprilia la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Riporta oasport.it
MotoGP Motegi Sprint: Bagnaia domina, Aprilia fuori alla prima curva - A Motegi Pecco Bagnaia conquista la sua prima vittoria Sprint del 2025, seguito da Marc Marquez e Pedro Acosta. Come scrive insella.it