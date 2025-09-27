Disastro Aprilia nella Sprint di Motegi | Martin cade e porta a terra anche Bezzecchi

Si conclude nel peggiore dei modi per l ‘Aprilia la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono infatti stati entrambi vittime di un incidente nella prima curva di Motegi, concludendo in anticipo la gara del sabato nonostante le buone sensazioni del venerdì. Tutto è stato causato proprio da Jorge Martin, partito in 17esima posizione dopo una qualifica non brillante. Lo spagnolo, campione del mondo MotoGP nel 2024, ha cercato la via interna alla prima curva per cercare di smarcare subito i primi piloti ma la sua Aprilia ha iniziato pericolosamente ad oscillare, con l’iberico che non è riuscito a frenarla correttamente perdendone il controllo. 🔗 Leggi su Oasport.it

