Disability Pride Toscana un nuovo modo di vivere la disabilità

Firenze, 27 settembre 2025 - Una giornata particolare. Per abbattere steccati, superare barriere visibili e invisibili, valorizzare talenti e unicità, nella prospettiva di costruire una regione dove città, piazze e comunità siano unite nel segno dell'inclusione e l'accessibilità. Nato negli Stati Uniti all'inizio degli anni Novanta, il Disability Pride approda in Italia nel 2015, attraversando la penisola da Torino fino a Palermo: oggi, arriva a Firenze, che ospita a Palazzo degli Affari la prima edizione, entrando ufficialmente nel Disability Pride Network, la rete informale di realtà organizzate e singoli soggetti impegnati a realizzare una rivoluzione culturale nell'approccio alla diversità.

