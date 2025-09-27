Disability Pride Toscana un nuovo modo di vivere la disabilità
Firenze, 27 settembre 2025 - Una giornata particolare. Per abbattere steccati, superare barriere visibili e invisibili, valorizzare talenti e unicità, nella prospettiva di costruire una regione dove città, piazze e comunità siano unite nel segno dell'inclusione e l'accessibilità. Nato negli Stati Uniti all'inizio degli anni Novanta, il Disability Pride approda in Italia nel 2015, attraversando la penisola da Torino fino a Palermo: oggi, arriva a Firenze, che ospita a Palazzo degli Affari la prima edizione, entrando ufficialmente nel Disability Pride Network, la rete informale di realtà organizzate e singoli soggetti impegnati a realizzare una rivoluzione culturale nell'approccio alla diversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: disability - pride
Disability Pride Month: che cos’è e perché l’Italia ha deciso di celebrarlo a settembre (e non a luglio)
Tutto pronto per la terza edizione del Disability Pride Palermo
Sarà a Firenze il Disability Pride Toscana 2025
Primo Disability Pride Toscana a Firenze: 27 settembre 2025 Sabato 27 settembre Firenze ospita, per la prima volta in Toscana, il Disability Pride, giornata dedicata a inclusione, accessibilità e pari opportunità. La manifestazione inizia alle 9:30 al Palazzo d - facebook.com Vai su Facebook
"Disability Pride", manifestazione per celebrare la diversità e i diritti delle persone con disabilità https://ift.tt/vKh8P9i https://ift.tt/QnFE5O7 - X Vai su X
A Firenze il primo Disability Pride della Toscana - Il Disability Pride Toscana è coordinato dalla Rete Uniti non Ultimi, ha il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Firenze e della Regione Toscana. Si legge su 055firenze.it
Convegno e corteo, a Firenze arriva il Disability Pride - Dopo Roma, Milano, Bologna, Taranto ed altre città, il Disability pride approda a Firenze, per la prima volta in Toscana, il 27 settembre: l'obiettivo della manifestazione è promuovere una nuova consa ... Lo riporta ansa.it