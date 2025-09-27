Disabilità un polo sinergico sulle rive dell’Adda
La posa della prima pietra di Casa Eden a Vaprio nel settembre del 2023, l’avvio dei lavori a Cascina san Bartolomeo di Cassano d’Adda la scorsa estate, un progetto "raddoppiato" in corso d’opera e un grande obiettivo: quello di battezzare in riva all’Adda un importante polo sinergico per disabilità e autismo, con residenza, centri diurni e attività di avviamento al lavoro. La firma, quella a tre di Cooperativa Punto d’Incontro, Anffas Martesana, Fondazione Bfz. Bfz, acronimo di Barbara, Furio e Zina, rispettivamente i due figli perduti e la moglie di Franco Baroncini, l’imprenditore generoso che ha consentito, ormai anni fa, la nascita del sogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
