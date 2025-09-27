Dirigente tiene aperta la scuola il giorno dello sciopero il Docente lo rimprovera davanti agli alunni e viene sanzionato La questione finisce in tribunale

Il caso in commento riguarda una sanzione disciplinare inflitta ad un docente poichè gli era stato contestato di essersi rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e plateali, contestando la scelta di mantenere la scuola aperta in occasione dello sciopero. Il procedimento disciplinare era stato avviato e concluso dallo stesso dirigente ed il Tribunale, nel respingere il motivo di ricorso, aveva rilevato che la condotta contestata era riconducibile all’ipotesi tipizzata sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.Ma la Cassazione la pensa diversamente, vediamo il perchè. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it