Dirigente tiene aperta la scuola il giorno dello sciopero il Docente lo rimprovera davanti agli alunni e viene sanzionato La questione finisce in tribunale

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso in commento riguarda una sanzione disciplinare inflitta ad un docente poichè gli era stato contestato di essersi rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e plateali, contestando la scelta di mantenere la scuola aperta in occasione dello sciopero. Il procedimento disciplinare era stato avviato e concluso dallo stesso dirigente ed il Tribunale, nel respingere il motivo di ricorso, aveva rilevato che la condotta contestata era riconducibile all’ipotesi tipizzata sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.Ma la Cassazione la pensa diversamente, vediamo il perchè. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

