"Ich bin ein Berliner". "Io sono un berlinese". Forse non pronuncerà mai la frase di Kennedy, ma di certo Michele Spotti è al settimo cielo. "Berlino è una fra le città culturalmente più ricche al mondo e sapere di essere stato eletto a Principal Guest Conductor (direttore ospite principale, ndr) della Deutsche Oper di Berlino è per me importantissimo e mi rende orgoglioso". Michele Spotti, il ragazzo di Cesano, diplomato 9 anni fa come uno dei direttori d’orchestra più giovani del mondo, sta facendo passi da gigante. Dopo aver già calcato alcuni dei palcoscenici – pardon buche d’orchestra – di alcuni dei teatri più prestigiosi, assumerà il nuovo incarico a partire dalla stagione 202627. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Direttore d’orchestra internazionale. Spotti alla conquista di Berlino