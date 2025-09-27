Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i nerazzurri di Juric in tempo reale La Juventus riceve l’ Atalanta a Torino nel secondo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni allenate da tecnici croati che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno. Bellanova e Yildiz in Juve Atalanta (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i bianconeri di Igor Tudor, reduci da due pareggi di fila contro il Verona e il Borussia Dortmund, vogliono tornare subito al successo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno per una notte il Napoli (impegnato domani col Milan, ndr) in testa alla classifica e prepararsi al meglio alla trasferta di Champions League contro il Villarreal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta 0-0: partiti! LIVE