DIRETTA Serie A Como-Cremonese 0-0 | Bonazzoli ci prova da centrocampo LIVE

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i grigiorossi di Nicola in tempo reale Il Como ospita la Cremonese nel primo anticipo del sabato che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni che hanno avuto un ottimo avvio di stagione che sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi. Fabregas e – sullo sfondo – Nicola, allenatori di Como e Cremonese (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al netto 3-0 inferto al Sassuolo, i biancoblu di Cesc Fabregas vogliono dare seguito al successo ottenuto lo scorso week end in trasferta contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta serie a como cremonese 0 0 bonazzoli ci prova da centrocampo live

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Cremonese 0-0: Bonazzoli ci prova da centrocampo LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - serie

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO

Italian Postcards: Prime Video annuncia la nuova serie originale diretta dal premio Oscar Jessica Yu

DIRETTA Serie A, Como-Cremonese: segui la cronaca LIVE - Il Como di Fabregas affronta la Cremonese di Nicola nel primo anticipo di Serie A. calciomercato.it scrive

diretta serie como cremoneseDiretta Como Cremonese/ Streaming video tv: mini serie positiva per entrambe! (Serie A, 27 settembre 2025) - Diretta Como Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il quinto turno della Serie A stagione 2025/2026 ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Serie Como Cremonese