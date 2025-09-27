Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e i grigiorossi di Nicola in tempo reale Il Como ospita la Cremonese nel primo anticipo del sabato che apre la quinta giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni che hanno avuto un ottimo avvio di stagione che sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi. Fabregas e – sullo sfondo – Nicola, allenatori di Como e Cremonese (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al netto 3-0 inferto al Sassuolo, i biancoblu di Cesc Fabregas vogliono dare seguito al successo ottenuto lo scorso week end in trasferta contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Cremonese 0-0: Bonazzoli ci prova da centrocampo LIVE